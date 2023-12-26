Врач рассказал о влиянии низкого атмосферного давления на самочувствие

«Физическая активность, витамины, стабилизация артериального давления, прогулки на свежем воздухе, кислородные ингаляции для тех, кто не выходит на улицу, — всё это способствует избавлению от этого недуга. Если симптомы зашкаливают, нужно вызывать врача», — заключил Кабычкин.