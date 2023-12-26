В России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В России за неделю выросла на пять процентов заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзора.

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«На 51-й неделе 2023 года в РФ отмечен рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 5 процентов по сравнению с прошлой неделей. В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские», — говорится в сообщении.

В целом по России было выявлено более 1,2 миллиона заболевших гриппом и ОРВИ. Число заболевших на 26,8 процента меньше, чем на аналогичной неделе прошлого эпидемиологического сезона, добавили в пресс-службе.