Основные методы лечения катаракты

Катаракта — помутнение хрусталика — является одной из самых частых причин снижения остроты зрения. Многие её считают возрастной патологией, однако среди врождённых заболеваний глаз она также занимает лидирующие позиции. Но в любом случае, если человек не обратится за медицинской помощью, катаракта становится причиной слепоты. Лечение этой патологии может быть консервативным и хирургическим. Однако эффективность данных методов очень различается.

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Оперативные методы лечения катаракты

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Консервативные методы лечения катаракты способны только замедлить прогрессирование болезни и то лишь на начальных стадиях. Основной способ решения этой проблемы — оперативное вмешательство.

Классический метод удаления катаракты

Ранее ведущими методами хирургического лечения катаракты считались экстракапсулярная и интракапсулярная экстракция.

Экстракапсулярная методика предполагает удаление поражённого хрусталика через небольшой разрез на роговице. Его капсула при этом сохраняется. В неё может быть установлена искусственная оптическая линза (ИОЛ). Данная методика применяется при выраженной форме катаракты, когда хрусталик стал плотным и неуязвимым для ультразвукового разрушения.

Интракапсулярная экстракция катаракты — довольно травматичная операция. В ходе хирургического вмешательства используется специальное оборудование – криоэкстрактор. С его помощью хрусталик быстро замораживается и становится твёрдым. В таком состоянии его извлекают вместе с примёрзшей к нему капсулой.

Классические методы удаления катаракты имеют больше недостатков, чем преимуществ:

после операции требуется наложение швов на роговицу, которые придётся снимать через 3-4 недели;

пациент после хирургического вмешательства несколько дней должен пребывать в стационаре, а общий период реабилитации занимает до 4-х месяцев;

всегда есть высокий риск развития осложнений — воспалительного процесса, вторичной катаракты или послеоперационной близорукости, сопровождающийся астигматизмом.

Ранее экстракапсулярная методика считалась ведущим способом лечения катаракты, но сейчас к ней прибегают только по показаниям. Интракапсулярную экстрацию используют ещё реже.

Современный метод лечения катаракты: ультразвуковая факоэмульсификация

В настоящее время наиболее прогрессивный, эффективный и безопасный метод лечения старческой катаракты — это её ультразвуковая факоэмульсификация. В ходе операции хирург делает разрез размером около 2 мм, через который с помощью специального зонда под воздействием ультразвука он разрушает и извлекает помутневший хрусталик. На его место сразу устанавливают ИОЛ. Такая методика обладает неоспоримыми преимуществами перед классическими хирургическими методами лечения:

операция считается малотравматичной, поскольку врач делает микроскопический разрез, который не требует наложения швов;

вмешательство проводится под местной капельной анестезией; лечение проходит в амбулаторных условиях;

небольшой реабилитационный период — через 2-3 недели пациенты возвращаются к привычному образу жизни.

Именно факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ на сегодняшний день считается «золотым стандартом» лечения возрастной катаракты, позволяющим быстро вернуть пациенту зрение.

Консервативный способ лечения катаракты

Клинически доказано, что консервативный способ лечения катаракты в отличие от хирургической замены хрусталика малоэффективен. Он способен лишь замедлить прогрессирование болезни, но не повернуть патологический процесс вспять. То есть, зрение пациента всё равно продолжит ухудшаться.

В рамках консервативной терапии врач назначает препараты, которые содержат такие вещества, как витамины, аминокислоты, антиоксиданты. Считается, что именно из-за их недостатка начинает мутнеть хрусталик. Поэтому цель заместительной терапии — восполнение дефицита этих веществ.

Однако такой метод лучше использовать для профилактики заболевания, но не для его лечения.