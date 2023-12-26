Названы неочевидные симптомы рака носовой полости

Симптомы рака носовых пазух и носа похожи на симптомы таких бактериальных или вирусных инфекций, как синусит и простуда. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на онколога Антона Иванова.

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По его информации, среди симптомов – ощущение давления в области носовых пазух, затруднение носового дыхания, головные боли, выделения из носа, которые сопровождаются кровотечениями. Помимо этого, может быть снижено обоняние, появится экзофтальм, возможно онемение и ощущение мурашек на коже лица.

Врач уточнил, что многие из симптомов могут появляться и при иных заболеваниях. Рак околоносовых пазух и носовой полости ставится с учетом анамнеза, риноскопии, рентгенографии, КТ (или МРТ), данных внешнего осмотра, биопсии.

Добавляется, что причинами онкологии данного вида могут быть вредные привычки, постоянный контакт с вредными веществами, которые вдыхаются в процессе выполнения профессиональных обязанностей, хронические воспалительные процессы в этой области.

"Наибольшая вероятность возникновения онкологических поражений наблюдается у пациентов, занимающихся деревообработкой, обработкой кожи и производством никеля", – заключил эксперт.

Ранее врач Валентина Пигарева поделилась, что при вдыхании испарений незамерзающей жидкости для автомобиля у человека может появиться сильная аллергия. Если пары попадают в салон машины, то аллергия может появиться у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у детей, у которых ранее наблюдались аллергические реакции.