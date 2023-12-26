Врач назвал признаки стадий опьянения

При употреблении большого количества спиртного опьянение идет по нарастающей, и каждая стадия имеет свои признаки. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов, пишет РИАМО.
«Есть такие тесты на проверку стадии опьянения. Например, временная потеря обоняния. Как только человек перестает ощущать запах продукта, которым он занюхивает выпитую порцию алкоголя, значит, он опьянел», – сказал врач.
Еще один показатель – временная утрата тактильных ощущений.
«Можно провести ладонью по волосам. Как только человек перестает ощущать кожей ладони волосы – значит, наступила стадия опьянения», – рассказал Неронов.
Следующим признаком опьянения является временное снижение слуха. Дальше идет по нарастающей: ослабевание зрения, потеря координации.
Врач отметил также, что, если пить маленькими порциями, опьянение наступает быстрее, так как всасывание идет интенсивнее. Он напомнил о необходимости хорошей закуски после каждой порции спиртного.
Ранее кардиолог Юрий Конев рассказал, что в медицине нет однозначного мнения о том, как алкоголь влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, однако большинство исследователей считает, что спиртное в любых дозах негативно сказывается на организме.