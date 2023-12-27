Ученые рассказали о пользе моркови в профилактике рака
Ученые обнаружили связь между морковью и вероятностью развития онкологических заболеваний. Как оказалось, овощ может стать отличной профилактикой рака.
Об этом заявили исследователи из Университета Ньюкасла в Великобритании, которые изучили около 200 работ и обнаружили, что при ежедневном употреблении примерно 400 гр моркови вероятность развития опасного заболевания снижается на 20%, пишет Critical Reviews in Food Science and Nutrition.
Поскольку 400 гр моркови – довольно большая порция, ученые рассчитали, что для снижения риска рака на 4% нужно ежедневно съедать одну порцию овоща.
При этом метод профилактики работает в отношении любого типа онкологии или географического региона.
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