Врач дала советы родителям страдающих ожирением детей

Советы родителям страдающих ожирением детей дала педиатр, эндокринолог Ирина Александрова — она призвала всех членов семьи изменить рацион питания.

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«Самое главное — нормализовать режим питания ребенка, сформировать потребность вести здоровый образ жизни, увеличить физическую активность», — сказала Александрова.

Она уточнила, что эти правила важно внедрять в жизнь всех детей, но, если у ребенка уже есть ожирение, питание придется сделать не только сбалансированным, но и дефицитным по калорийности. Желательно исключить продукты с чистой глюкозой: сахар, варенье, выпечку.

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По словам педиатра, нужно есть в одно и то же время каждый день, максимально допустимая «погрешность» — полчаса. При этом нужно обязательно завтракать. Врач заметила, что важную роль играет и режим дня. Существуют подтвержденные исследованиями данные, что «совы» чаще, чем «жаворонки», страдают от лишнего веса. Поэтому стоит выработать у ребенка привычку ложиться в одно и то же время каждый день, лучше всего до 22:00.

«Да, нормализация веса ребенка в большой мере зависит от рациона и образа жизни. Но также от того, насколько все члены семьи захотят решить эту проблему. Вы не сможете кормить сына или дочь одним овощным супом в то время, когда сами рядом едите пельмени. Поэтому правильно питаться, вовремя ложиться спать и вести здоровый образ жизни должны все!» — подчеркнула собеседница.