Игра на опережение: как предотвратить женские болезни

Резкое и сильное изменение качества зрения — самый первый признак новообразований. При этом перед глазами могут появляться вспышки или пятна. Чтобы подтвердить диагноз, необходимо проверяться у врача и проходить диагностики. Дело в том, что у человека могут не проявляться симптомы на ранних стадиях болезни, а это делает рак еще опаснее. Болезнь может сопровождаться различными патологиями, например, отслойкой сетчатки, — сказал Черемушкин.