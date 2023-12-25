Диетолог Шона Уилкинсон перечислила четыре домашних рецепта, которые помогут облегчить симптомы похмелья. Ее советы приводит The Sun.

Первым средством для улучшения состояния после употребления алкоголя Уилкинсон назвала расторопшу. По ее словам, это растение содержит цинарин и силимарин — вещества, которые помогают печени вывести из организма ядовитые следы алкоголя. Кроме того, продолжила диетолог, расторопша облегчает тошноту и другие симптомы расстройства желудка, нормализует пищеварение и устраняет вздутие живота.

Одним из лучших напитков для снятия похмелья Уилкинсон назвала рассол. Она пояснила, что он помогает восполнить утраченные при опьянении электролиты и минералы, такие как калий и магний. Третье средство, которое, по мнению диетолога, улучшит самочувствие после вечеринки, — это лимон. Она посоветовала пить воду с цедрой или добавить ее в еду.

«Кожура лимона содержит вещество под названием D-лимонен, которое помогает выводить из организма канцерогены и расщеплять другие токсины», — уточнила Уилкинсон.