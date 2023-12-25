Почему нельзя есть холодную еду

Гастроэнтеролог Шубина: холодная еда может вызвать стенокардию. И это не говоря про другие проблемы с желудком и зубами, которые возникнут, стоит достать пищу или напиток из холодильника и сразу его употребить. Но и горячие блюда тоже нежелательно есть в таком состоянии, нужно хоть как-то их остудить, иначе возникнут другие проблемы со здоровьем, не менее серьёзные.

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Терапевт, гастроэнтеролог и диетолог Полина Шубина объяснила, почему еда любой некомфортной температуры вредит здоровью. По её словам, есть серьёзные причины, чтобы в обязательном порядке греть еду из холодильника, а слишком горячую, наоборот, остужать.

Холодная еда и напитки:

Вызывают сокращение мышц ЖКТ, это может привести к простой боли или к ухудшению состояния, если до этого беспокоила диарея. Приводят к сокращению сосудов, поэтому может появиться стенокардия — боль в сердце. Особенно таких последствий стоит опасаться сердечникам. Становятся причиной того, что полезные вещества не усваиваются, потому что для их переваривания и синтеза различных элементов нужна определённая температура. Помимо этого, страдает и микрофлора кишечника, а вместе с ней и иммунитет.

Хоть холодная диета и пользовалась популярностью из-за того, что вместе с полезными веществами не усваивались и калории, но побочные эффекты такой диеты слишком серьёзные.

Горячие еда и напитки (температура выше 60 градусов) вызывают термический ожог слизистой, а употребление горячего более двух раз в день увеличивает риск развития рака пищевода в два раза. Поэтому увлекаться кипятком особенно не советуют людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и эозинофильным эзофагитом.