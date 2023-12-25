Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев рассказал о главном правиле при лечении ОРВИ, гриппа и коронавируса. Оно состоит в том, чтобы не допускать «высыхания».

«Есть важное правило, которое стоит помнить всем, особенно если заболел ребенок. Нужно давать заболевшему как можно больше пить, ни в коем случае не допускать обезвоживания», – отмечает эксперт.

Воробьев уточнил, что на градус повышенной температуры нужно пить литр воды. Есть такое стандартное правило. Так, во время простуды нужно много-много пить.