"Актион медицина": 26% врачей хотят уйти из медицины из-за переработок

Более четверти российских врачей заявили, что хотят уйти из профессии из-за хронических переработок. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты опроса, проведенного профессиональными сервисами "Актион медицина" и "Врачи.рф". Согласно результатам опроса, среди тех, кто хочет оставить профессию, больше всего терапевтов и анестезиологов-реаниматологов. В профсоюзе медработников "Действие" указали на то, что переработка приводит к профессиональному выгоранию, физической и психоэмоциональной усталости. "Медикам задали вопрос, принято ли в их организации работать больше чем на одну ставку. 33% врачей и 38% медсестер и медбратьев ответили, что в их учреждениях так трудятся более 75% коллег", - говорится в публикации. В Минздраве РФ критически отнеслись к результатам опроса и указали на уже существующие меры поддержки медработников. До этого Всероссийский союз пациентов (ВСП) попросил правительство распространить стимулирующие выплаты на медработников, которые оказывают услуги по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) в негосударственных клиниках.