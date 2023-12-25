Врач Нилова: здоровый образ жизни поможет отсрочить появление заболеваний сердца

Факторами риска, которые могут спровоцировать заболевания сердца, являются курение, артериальная гипертония, ожирение и метаболический синдром. Об этом RuNews24 рассказала врач-кардиолог из клиники при тверском ГМУ Оксана Нилова. По ее словам, эти факторы в совокупности могут привести к гипертонии, ишемической болезни сердца и другим болезням. Чтобы не допустить этого, важно придерживаться здорового образа жизни и регулярно консультироваться с врачом, отметила эксперт. "Задача первичного звена – затормозить движение пациента по этому неблагоприятному сердечно-сосудистому континууму, прервать этот круг, назначив вовремя терапию в отношении гипертонии, нарушения липидного обмена. Назначая грамотно терапию, врач, безусловно, воздействует на эти моменты. И мы можем затормозить движение пациента по этому сердечно-сосудистому континууму и отсрочить развитие осложнений", - пояснила Нилова. Врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анастасия Фомичев до этого рассказала "Газете.Ru", что переохлаждение из-за промокших ног может привести снижению иммунитета, а это, в свою очередь, может привести к различным заболеваниям сердца.