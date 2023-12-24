Против воспаления: эти шесть продуктов улучшают здоровье суставов
Воспаление и боль в суставах часто лечат препаратами, которые наносят долговременный вред организму. Диетолог Максин Смит из клиники Кливленда в США перечислил продукты, которые могут облегчить симптомы.
По словам эксперта, тщательно подобранный рацион может уменьшить боль так же, как лекарственные препараты. Противовоспалительными и обезболивающими свойствами обладают следующие продукты:
- рыба (лосось, форель, скумбрия и сельдь);
- крестоцветные овощи (брокколи, цветная или брюссельская капуста);
- куркума;
- несладкий натуральный йогурт;
- имбирь;
- зелёный чай.
Средиземноморская диета является лучшим выбором для борьбы с воспалением, считает Максин Смит.
Диетолог добавил, что при болях в суставах нужно избегать некоторых продуктов, которые стимулируют воспаление. Это сахар и рафинированные зёрна, в том числе белый рис, макароны и белый хлеб, ультра-обработанные продукты и жирное мясо.
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