Против воспаления: эти шесть продуктов улучшают здоровье суставов

Воспаление и боль в суставах часто лечат препаратами, которые наносят долговременный вред организму. Диетолог Максин Смит из клиники Кливленда в США перечислил продукты, которые могут облегчить симптомы.

По словам эксперта, тщательно подобранный рацион может уменьшить боль так же, как лекарственные препараты. Противовоспалительными и обезболивающими свойствами обладают следующие продукты:

рыба (лосось, форель, скумбрия и сельдь);

крестоцветные овощи (брокколи, цветная или брюссельская капуста);

куркума;

несладкий натуральный йогурт;

имбирь;

зелёный чай.

Средиземноморская диета является лучшим выбором для борьбы с воспалением, считает Максин Смит.