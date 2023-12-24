Против воспаления: эти шесть продуктов улучшают здоровье суставов

Воспаление и боль в суставах часто лечат препаратами, которые наносят долговременный вред организму. Диетолог Максин Смит из клиники Кливленда в США перечислил продукты, которые могут облегчить симптомы.

По словам эксперта, тщательно подобранный рацион может уменьшить боль так же, как лекарственные препараты. Противовоспалительными и обезболивающими свойствами обладают следующие продукты:

  • рыба (лосось, форель, скумбрия и сельдь);
  • крестоцветные овощи (брокколи, цветная или брюссельская капуста);
  • куркума;
  • несладкий натуральный йогурт;
  • имбирь;
  • зелёный чай.

Средиземноморская диета является лучшим выбором для борьбы с воспалением, считает Максин Смит.

Диетолог добавил, что при болях в суставах нужно избегать некоторых продуктов, которые стимулируют воспаление. Это сахар и рафинированные зёрна, в том числе белый рис, макароны и белый хлеб, ультра-обработанные продукты и жирное мясо.

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