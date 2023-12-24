Назван продукт, устраняющий изжогу без лекарств

От изжоги можно избавиться одним действенным способом. Этот продукт наверняка есть в холодильнике почти у каждого.

Профессор кафедры гастроэнтерологии Университета Манчестера Питер Ворвелл рассказал Daily Mail, что поможет снять симптомы изжоги без лекарств.

«Стакан молока, по словам специалиста, может временно облегчить симптомы изжоги, так как выполняет схожую функцию с активными ингредиентами лекарств», – отметила профессор.

По информации Ворвелл, препараты, предназначенные для борьбы с изжогой, содержат альгинат натрия и гидрокарбонат калия. Эти вещества есть и в молоке. Однако, в отличие от препаратов, молоко не способно вылечить изжогу.

Ранее «ФедералПресс» писал, что существует средство, которое замедляет появление симптомов коронавируса у непривитых. Журнал Clinical Nutrition опубликовал подробное исследование.