Ученые выяснили, как грязный воздух портит репродуктивное здоровье мужчин

Как стало известно, аногенитальное расстояние у плодов и новорожденных подверглось значительному сокращению из-за влияния твердых частиц, последние усилили свое воздействие из-за низкого уровня тестостерона в организме матери.

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РM 2.5 проникает в тело через кровь, увеличивая риск онкологии и иных тяжелых патологий, предупреждают ученые. Помимо сокращения аногенитального расстояния у младенцев мужского пола на ранней стадии беременности, микрочастицы активно препятствуют выработке нужных гормонов.

Исследователи рекомендуют беременным женщинам отслеживать состояние воздуха в регионе проживания и при необходимости носить защитные маски N95.