Не пускать чихающих на корпоративы призвал врач

Ранее стало известно, что порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 39 городах России. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вводить масочный режим на территории России сейчас не планируется. Тем не менее, на региональном уровне частичный масочный режим при проведении массовых мероприятий был введен в Санкт-Петербурге. В других регионах страны территориальные органы Роспотребнадзора рекомендуют носить маски, но меры эти не носят обязательного характера.