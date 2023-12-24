Не пускать чихающих на корпоративы призвал врач
Россиян с симптомами ОРВИ не рекомендуют пускать на новогодние празднования в трудовых коллективах, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Ленты.ру.
Как напомнил изданию кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, корпоративы зимой, как правило, проходят в закрытых помещениях с большим количеством людей.
«Понятное дело, что это может закончиться распространением той или иной инфекции», — подчеркнул врач.
Ранее стало известно, что порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 39 городах России. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вводить масочный режим на территории России сейчас не планируется. Тем не менее, на региональном уровне частичный масочный режим при проведении массовых мероприятий был введен в Санкт-Петербурге. В других регионах страны территориальные органы Роспотребнадзора рекомендуют носить маски, но меры эти не носят обязательного характера.