Врачи рассказали, на что указывают частые головные боли

Головная боль – одно из самых распространенных и неприятных состояний, которым страдает множество людей по всей планете. Медикам известны несколько сотен разновидностей этого симптома, которые были включены в специально созданную Международную классификацию головных болей.

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По словам руководителя медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольги Малиновской, в целом все типы головных болей можно разделить на две большие категории – первичные и вторичные. При вторичных боль обычно вызвана каким-то другим заболеванием – она может возникнуть на почве травмы, гайморита или проблем с давлением. Первичные боли, к которым относятся в том числе и мигрени, гораздо более распространены среди населения, чем вторичные, и они не связаны с иными недугами.

От приступов головной боли страдают как взрослые, так и дети. Единичные случаи обычно не требуют обращения к медикам. Поводом для беспокойства являются хронические приступы, когда боли одолевают от 15 дней в месяц. В таком случае необходима обязательная консультация специалиста.

Если головные боли сопровождаются иными состояниями, например головокружением, онемением конечностей или нарушением зрения, следует непременно пройти обследование.

Если вас мучают частые головные боли, лучше всего записаться на прием к терапевту и неврологу. Кроме того, существуют профильные медики, специализирующиеся именно на лечении таких состояний, – альгологи.