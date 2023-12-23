Опасные осложнения гонконгского гриппа назвал пульмонолог
Минздрав РФ заявил, что у 16 детей, ехавших в поезде Тюмень – Адлер, подтвержден грипп А – так называемый гонконгский штамм. По статистике, за месяц заражаемость этой разновидностью гриппа выросла больше, чем в два раза.
Член Центрального штаба Народного фронта, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что при контакте с этой инфекцией заражение происходит в 80-90% случаев.
«Гонконгский грипп мы знаем уже не первый год: он действительно очень опасный, лет 50 назад он вызвал большую пандемию. Затем в течение 50 лет этого штамма не было. Но мы боимся гриппа и создали от него вакцины, потому что это острая респираторная вирусная инфекция, протекающая молниеносно. Иногда, особенно у детей с хроническими заболеваниями, с отягощенными анамнезами и патологиями, заболевание протекает быстро и стремительно, и мы можем получить осложнения уже через шесть часов от начала заболевания. Поэтому очень важно, во-первых, прививаться, а во-вторых, быстро установить правильный диагноз», – подчеркнул эксперт.
Врач рассказал, что гонконгский грипп поражает верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Его типичное проявление – это высокая температура, выраженная интоксикация в первые два-три дня, после чего появляются симптомы поражения дыхательных путей: кашель, заложенность носа.
«Одним из осложнений поражения дыхательных путей может стать тяжелая пневмония. Этот штамм вызывает и резкое нарушение кровообращения, затрагивающее все органы и системы. Происходит поражение сосудов и в желудочно-кишечном тракте, и в нервной системе, – сосудик может лопнуть в любом органе. Если мы говорим о нервной системе и головном мозге, то это может даже вызвать инсульт», – заявил Павел Бережанский.
Врач добавил, что грипп, как и все вирусные инфекции, передается воздушно-капельным путем. По его словам, ношение маски болеющим человеком снижает вероятность заражения окружающих до 5%. Эксперт отмечает, что вирусных инфекций в обществе стало очень много после того, как люди после пандемии ковида сняли маски. Павел Бережанский добавил, что сейчас редко происходит заражение какой-то одной вирусной инфекцией, в 90% случаев это сочетание двух и более разновидностей. Например, грипп и коклюш, грипп и хламидии или микоплазма.
По словам эксперта, гонконгский грипп наиболее опасен для детей, особенно до двух лет, и людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями и беременных женщин. Врач уверен, что вакцинация против гриппа предотвращает развитие осложнений, даже если заболевание все равно произойдет. Он добавил, что при появлении настораживающих симптомов нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.
Ранее «Рамблер» рассказывал о высокой агрессивности этого вида гриппа.