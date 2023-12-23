Опасные осложнения гонконгского гриппа назвал пульмонолог

«Гонконгский грипп мы знаем уже не первый год: он действительно очень опасный, лет 50 назад он вызвал большую пандемию. Затем в течение 50 лет этого штамма не было. Но мы боимся гриппа и создали от него вакцины, потому что это острая респираторная вирусная инфекция, протекающая молниеносно. Иногда, особенно у детей с хроническими заболеваниями, с отягощенными анамнезами и патологиями, заболевание протекает быстро и стремительно, и мы можем получить осложнения уже через шесть часов от начала заболевания. Поэтому очень важно, во-первых, прививаться, а во-вторых, быстро установить правильный диагноз», – подчеркнул эксперт.