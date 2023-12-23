В чем особенности гонконгского гриппа и какие симптомы должны насторожить?
У 16 детей, ехавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп типа А, у остальных 70 – ОРВИ. Всем детям, находящимся в инфекционной больнице Саратова, проводится необходимое лечение, об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Чем гонконгский грипп отличается от прочих, как проявляется и насколько опасен, телеканал «МИР 24» спросил члена Центрального штаба Народного фронта, врача-пульмонолога Морозовской больницы, доцента кафедры детских болезней Сеченовского университета Павла Бережанского.
Жертвой гонконгского гриппа стал один ребенок из группы детей, это 12-летняя девочка. Можете предположить, почему медики не смогли ее спасти?
– Гонконгский грипп мы знаем уже не первый год: лет 50 назад он вызвал большую пандемию. Затем в течение 50 лет этого штамма не было. Но мы боимся гриппа и создали от него вакцины, потому что это острая респираторная вирусная инфекция, протекающая молниеносно. Иногда, особенно у детей с хроническими заболеваниями, с отягощенными анамнезами и патологиями, возникают осложнения уже через шесть часов от начала заболевания. Поэтому очень важно, во-первых, прививаться, а во-вторых, быстро установить правильный диагноз.
По сравнению с другими, можно считать этот штамм самым опасным?
– За период в сто лет вызывали пандемию, которая убивала более миллиона человек, всего несколько штаммов. Гонконгский грипп – один из них, он вызвал большую пандемию, с которой боролись несколько лет. Он действительно очень опасный.
Штамм H3N2, он же гонконгский грипп, как вы уже сказали, довольно хорошо изучен. В чем причина его повышенной агрессивности?
– Причина кроется в строении вируса. Не зря у нас есть буквы H и N. Это говорит о том, что это штамм, который содержит изменения в своей оболочке. В зависимости от состава этой оболочки проявляется вирулентность, то есть заболеваемость. Есть штаммы, у которых заболеваемость равна всего 5-10%. Есть штаммы, как гонконгский грипп, когда заболеваемость рана 80-90%. То есть человек при встрече с этим гриппом заразится с вероятностью 90%.
По данным экспертов, всего за один месяц заражаемость гонконгским гриппом выросла более чем в два раза, чем это можно объяснить?
– Это объясняется его вирулентностью. Обычно мы оцениваем заболеваемость по сравнению с предыдущими годами. Вирусные заболевания передаются воздушно-капельным путем, то есть болеющий человек через чихание, слюну, кашель заражает другого человека. Но в период пандемии мы все находились на самоизоляции, большое количество людей носило маски. Если болеющий человек носит маску, то шансы заразить родственников, коллег и так далее стремятся не к нулю, но где-то к 5%. Поэтому социальные нормы и правила, которые были введены в период ковида, защищали и от других заболеваний. Мы это видим по статистике: в период ковида гриппа было в несколько раз меньше. Сейчас все сняли маски, и вирусных инфекций очень много.
Какие характерные особенности у этой инфекции? Можно самостоятельно у себя ее определить?
– Сейчас мы на практике видим большое сочетание вирусных инфекций, например грипп и коклюш, грипп и хламидии или микоплазма. Раньше это бывало редко, в 5% случаев, теперь – в 90%, и заболевание протекает тяжелее.
Есть и особенности гонконгского гриппа: он поражает верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Типичное проявление – это высокая температура, выраженная интоксикация в первые два-три дня, и только затем появляются симптомы поражения дыхательных путей: кашель, заложенность носа. Именно за счет этого отличия можно предположить, что это грипп. Но чтобы четко установить диагноз, нужно сдать мазок на ПЦР.
Кроме детей, для кого он наиболее опасен?
– Существуют группы риска по течению вирусных заболеваний и гриппа. Он опасен детям, особенно до двух лет, и лицам старше 65 лет. У людей старшего возраста есть естественный иммунодефицит, иммунная система не может справляться с большой вирусной нагрузкой. Он опасен людям, у которых есть хронические заболевания, такие как заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и другие. Эту группу мы обязательно должны изолировать, прививать, наблюдать. Конечно, не стоит забывать о беременных женщинах, у них иммунная система тоже немного снижается.
Штамм славится высокой частотой развития осложнений. Какими они могут быть?
– Этот штамм вызывает резкое нарушение кровообращения. Когда он поражает верхние дыхательные пути, он поражает самые мелкие сосуды. Может развиться синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания во время интоксикации.
Другое осложнение – развитие интерстициального поражения легкого и возникновение гриппозной пневмонии. Это очень тяжело протекающее осложнение, при котором поражаются даже не бронхи, которые мы можем подлечить, доставив туда лекарство, а ткань вокруг бронхов. Болезнь протекает крайне тяжело, с выраженной дыхательной недостаточностью. Такие пациенты очень часто попадают на искусственную вентиляцию легких, случаются ателектазы, то есть кусок легкого просто выключается из акта дыхания. Также поражение сосудов происходит и в желудочно-кишечном тракте, и в нервной системе, то есть сосудик может лопнуть в любом органе. Если мы говорим о нервной системе и головном мозге, то это может даже вызвать инсульт. Это осложнение затрагивает все органы и системы.
Самая надежная защита – прививка, чем нужно вакцинироваться именно от гонконгского гриппа?
– Каждый год в июне разрабатывается вакцина с предполагаемыми штаммами на сезон гриппа. В настоящее время есть три зарегистрированные рабочие вакцины от гриппа. Самое важное – вакцинироваться в прививочный сезон, в сентябре – октябре. Чтобы в течение 50-60-100 дней иммунитет выработал защиту, и человек не заболел гриппом. Идеальный иммунитет созревает где-то за сто дней. Вакцины не могут полностью защитить от гриппа, вакцинированный человек тоже может заразиться. Но болезнь будет протекать легче, с менее выраженной интоксикацией. Вакцинация защищает на 99% от развития осложнений, угрожающих жизни. У людей, которые привились, никогда не развиваются осложнения.
Чем рискуют заболевшие, которые не только отказываются от прививки, но и лечатся самостоятельно?
– Мы не можем сказать, во что перейдет вирусная инфекция, и эти люди несут огромную социальную ответственность за тех, кто проживает с ними. Если человек заболел гриппом, гонконгским гриппом, другим тяжелым вирусным заболеванием, которое быстро распространяется и заразно, то он является угрозой для всех, кто живет с ним, и для соседей. Это огромная социальная ответственность за здоровье и жизнь других людей, не говоря о своей.
Люди, которые не обращаются ко врачу и не прививаются, не имеют естественного иммунитета. Прививка – это единственный способ создать настоящий естественный иммунитет против гриппа. Мы можем с утра посмотреть пациента – вроде бы, интоксикация не выраженная, но клинические изменения приводят к тому, что через шесть часов у него может развиться выраженная дыхательная недостаточность. Слава богу, если успеет приехать скорая и госпитализировать. Но очень часто люди поздно обращаются ко врачу, начинают читать интернет, выискивают народные методы лечения. Но кроме вакцины, от гриппа есть четкие рекомендованные препараты, которые на него действуют. Всех призываю всегда обращаться ко врачу, особенно при выраженной интоксикации, температуре и кашле, никогда не лечитесь самостоятельно