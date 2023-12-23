В чем особенности гонконгского гриппа и какие симптомы должны насторожить?

У 16 детей, ехавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп типа А, у остальных 70 – ОРВИ. Всем детям, находящимся в инфекционной больнице Саратова, проводится необходимое лечение, об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Чем гонконгский грипп отличается от прочих, как проявляется и насколько опасен, телеканал «МИР 24» спросил члена Центрального штаба Народного фронта, врача-пульмонолога Морозовской больницы, доцента кафедры детских болезней Сеченовского университета Павла Бережанского.

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Жертвой гонконгского гриппа стал один ребенок из группы детей, это 12-летняя девочка. Можете предположить, почему медики не смогли ее спасти?

– Гонконгский грипп мы знаем уже не первый год: лет 50 назад он вызвал большую пандемию. Затем в течение 50 лет этого штамма не было. Но мы боимся гриппа и создали от него вакцины, потому что это острая респираторная вирусная инфекция, протекающая молниеносно. Иногда, особенно у детей с хроническими заболеваниями, с отягощенными анамнезами и патологиями, возникают осложнения уже через шесть часов от начала заболевания. Поэтому очень важно, во-первых, прививаться, а во-вторых, быстро установить правильный диагноз.

По сравнению с другими, можно считать этот штамм самым опасным?

– За период в сто лет вызывали пандемию, которая убивала более миллиона человек, всего несколько штаммов. Гонконгский грипп – один из них, он вызвал большую пандемию, с которой боролись несколько лет. Он действительно очень опасный.

Штамм H3N2, он же гонконгский грипп, как вы уже сказали, довольно хорошо изучен. В чем причина его повышенной агрессивности?

– Причина кроется в строении вируса. Не зря у нас есть буквы H и N. Это говорит о том, что это штамм, который содержит изменения в своей оболочке. В зависимости от состава этой оболочки проявляется вирулентность, то есть заболеваемость. Есть штаммы, у которых заболеваемость равна всего 5-10%. Есть штаммы, как гонконгский грипп, когда заболеваемость рана 80-90%. То есть человек при встрече с этим гриппом заразится с вероятностью 90%.

По данным экспертов, всего за один месяц заражаемость гонконгским гриппом выросла более чем в два раза, чем это можно объяснить?

– Это объясняется его вирулентностью. Обычно мы оцениваем заболеваемость по сравнению с предыдущими годами. Вирусные заболевания передаются воздушно-капельным путем, то есть болеющий человек через чихание, слюну, кашель заражает другого человека. Но в период пандемии мы все находились на самоизоляции, большое количество людей носило маски. Если болеющий человек носит маску, то шансы заразить родственников, коллег и так далее стремятся не к нулю, но где-то к 5%. Поэтому социальные нормы и правила, которые были введены в период ковида, защищали и от других заболеваний. Мы это видим по статистике: в период ковида гриппа было в несколько раз меньше. Сейчас все сняли маски, и вирусных инфекций очень много.

Какие характерные особенности у этой инфекции? Можно самостоятельно у себя ее определить?

– Сейчас мы на практике видим большое сочетание вирусных инфекций, например грипп и коклюш, грипп и хламидии или микоплазма. Раньше это бывало редко, в 5% случаев, теперь – в 90%, и заболевание протекает тяжелее.

Есть и особенности гонконгского гриппа: он поражает верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Типичное проявление – это высокая температура, выраженная интоксикация в первые два-три дня, и только затем появляются симптомы поражения дыхательных путей: кашель, заложенность носа. Именно за счет этого отличия можно предположить, что это грипп. Но чтобы четко установить диагноз, нужно сдать мазок на ПЦР.

Кроме детей, для кого он наиболее опасен?

– Существуют группы риска по течению вирусных заболеваний и гриппа. Он опасен детям, особенно до двух лет, и лицам старше 65 лет. У людей старшего возраста есть естественный иммунодефицит, иммунная система не может справляться с большой вирусной нагрузкой. Он опасен людям, у которых есть хронические заболевания, такие как заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и другие. Эту группу мы обязательно должны изолировать, прививать, наблюдать. Конечно, не стоит забывать о беременных женщинах, у них иммунная система тоже немного снижается.

Штамм славится высокой частотой развития осложнений. Какими они могут быть?

– Этот штамм вызывает резкое нарушение кровообращения. Когда он поражает верхние дыхательные пути, он поражает самые мелкие сосуды. Может развиться синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания во время интоксикации.

Другое осложнение – развитие интерстициального поражения легкого и возникновение гриппозной пневмонии. Это очень тяжело протекающее осложнение, при котором поражаются даже не бронхи, которые мы можем подлечить, доставив туда лекарство, а ткань вокруг бронхов. Болезнь протекает крайне тяжело, с выраженной дыхательной недостаточностью. Такие пациенты очень часто попадают на искусственную вентиляцию легких, случаются ателектазы, то есть кусок легкого просто выключается из акта дыхания. Также поражение сосудов происходит и в желудочно-кишечном тракте, и в нервной системе, то есть сосудик может лопнуть в любом органе. Если мы говорим о нервной системе и головном мозге, то это может даже вызвать инсульт. Это осложнение затрагивает все органы и системы.

Самая надежная защита – прививка, чем нужно вакцинироваться именно от гонконгского гриппа?

– Каждый год в июне разрабатывается вакцина с предполагаемыми штаммами на сезон гриппа. В настоящее время есть три зарегистрированные рабочие вакцины от гриппа. Самое важное – вакцинироваться в прививочный сезон, в сентябре – октябре. Чтобы в течение 50-60-100 дней иммунитет выработал защиту, и человек не заболел гриппом. Идеальный иммунитет созревает где-то за сто дней. Вакцины не могут полностью защитить от гриппа, вакцинированный человек тоже может заразиться. Но болезнь будет протекать легче, с менее выраженной интоксикацией. Вакцинация защищает на 99% от развития осложнений, угрожающих жизни. У людей, которые привились, никогда не развиваются осложнения.

Чем рискуют заболевшие, которые не только отказываются от прививки, но и лечатся самостоятельно?

– Мы не можем сказать, во что перейдет вирусная инфекция, и эти люди несут огромную социальную ответственность за тех, кто проживает с ними. Если человек заболел гриппом, гонконгским гриппом, другим тяжелым вирусным заболеванием, которое быстро распространяется и заразно, то он является угрозой для всех, кто живет с ним, и для соседей. Это огромная социальная ответственность за здоровье и жизнь других людей, не говоря о своей.