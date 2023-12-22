Врач Иванов назвал особенности боли при аппендиците

Заведующий кафедрой хирургии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор Юрий Иванов рассказал об отличительных свойствах боли при аппендиците.

Врач назвал особенности боли при аппендиците
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В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт отметил, что такая боль возникает резко, человек также ощущает слабость и плохой аппетит, возможна тошнота и повышение температуры тела.

«Единственным эффективным методом лечения аппендицита на сегодняшний день является аппендэктомия — удаление червеобразного отростка оперативным путём. На поздней стадии воспаления операция проводится экстренно», — отметил Иванов.

По его словам, в случае начального развития болезни, если жизни пациента ничто не угрожает, медики могут предложить оперативное вмешательство с помощью лапароскопической методики.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.

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Александр Мясников
Юрий Иванов