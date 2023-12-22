Врач назвал особенности боли при аппендиците

Заведующий кафедрой хирургии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор Юрий Иванов рассказал об отличительных свойствах боли при аппендиците.

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В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт отметил, что такая боль возникает резко, человек также ощущает слабость и плохой аппетит, возможна тошнота и повышение температуры тела.

«Единственным эффективным методом лечения аппендицита на сегодняшний день является аппендэктомия — удаление червеобразного отростка оперативным путём. На поздней стадии воспаления операция проводится экстренно», — отметил Иванов.

По его словам, в случае начального развития болезни, если жизни пациента ничто не угрожает, медики могут предложить оперативное вмешательство с помощью лапароскопической методики.