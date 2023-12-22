Из российских аптек может пропасть популярный японский антибиотик

Японская фармацевтическая компания Astellas приняла решение о прекращении производства в России антибиотиков Вильпрафен и Вильпрафен Солютаб.

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Эту информацию агентству РБК подтвердили на отечественном заводе «Зио-Здоровье», выпускающем данные препараты, а также в российском представительстве Astellas.

Как заявил глава DSM Group Сергей Шуляк, в России пока нет аналогов Вильпрафену. Однако, в связи с высоким спросом, некоторые производители могут получить принудительную лицензию на выпуск этого запатентованного антибиотика.