Из российских аптек может пропасть популярный японский антибиотик: аналогов ему пока нет
Японская фармацевтическая компания Astellas приняла решение о прекращении производства в России антибиотиков Вильпрафен и Вильпрафен Солютаб.
Эту информацию агентству РБК подтвердили на отечественном заводе «Зио-Здоровье», выпускающем данные препараты, а также в российском представительстве Astellas.
Как заявил глава DSM Group Сергей Шуляк, в России пока нет аналогов Вильпрафену. Однако, в связи с высоким спросом, некоторые производители могут получить принудительную лицензию на выпуск этого запатентованного антибиотика.
В Минздраве заверили, что в настоящее время в медучреждениях имеется достаточный запас Вильпрафена примерно на полгода. Также он может быть заменен другими отечественными антибиотиками — на основе азитромицина и кларитромицина, запасов которых хватит еще на 8-12 месяцев.