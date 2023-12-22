Невролог заявила о риске наличия метастаз у людей с "прострелами" в спине

Врач-невролог Надежда Шацкая рассказала о причинах "прострелов" в спине. По ее словам, это может указывать на наличие опухоли.

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В беседе с журналистами медик отметила, что "прострел" в спине, или люмбаго, не является самостоятельным недугом. Этот симптом может указывать на наличие других заболеваний или состояний.

При дискомфорте в спине существует вероятность того, что у человека есть грыжи и протрузии межпозвоночных дисков, а также травмы позвоночника. Кроме того, люмбаго может свидетельствовать о воспалениях в позвоночном столбе и развитии опухолей, передает издание NEWS.ru.

– Наличие опухоли или метастаз в позвоночнике или внутренних органах, расположенных рядом, могут давать это болезненное ощущение в пояснице, – предупредила врач.