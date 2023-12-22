Невролог заявила о риске наличия метастаз у людей с "прострелами" в спине

Невролог Шацкая заявила о риске наличия метастаз у людей с "прострелами" в спине
Врач-невролог Надежда Шацкая рассказала о причинах "прострелов" в спине. По ее словам, это может указывать на наличие опухоли.
В беседе с журналистами медик отметила, что "прострел" в спине, или люмбаго, не является самостоятельным недугом. Этот симптом может указывать на наличие других заболеваний или состояний.
При дискомфорте в спине существует вероятность того, что у человека есть грыжи и протрузии межпозвоночных дисков, а также травмы позвоночника. Кроме того, люмбаго может свидетельствовать о воспалениях в позвоночном столбе и развитии опухолей, передает издание NEWS.ru.
– Наличие опухоли или метастаз в позвоночнике или внутренних органах, расположенных рядом, могут давать это болезненное ощущение в пояснице, – предупредила врач.
Шацкая добавила, что "прострелы" в спине нередко появляются у беременных женщин на третьем триместре.