Россиянам раскрыли, как избежать осложнений при гриппе

Чтобы избежать осложнений при гриппе, важно не допустить роста температуры в первые часы при возникновении симптомов острой респираторной инфекции, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. В разговоре с «360» он подчеркнул, что для этого можно принять жаропонижающее средство. Это позволит остановить воспалительный процесс.

Иммунолог рассказал, как избежать осложнений при гриппе
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Особенно это касается детей, потому что они очень чувствительны. Поэтому температуру нужно довести до нормального состояния при помощи жаропонижающего. Тогда воспалительный процесс останавливается, — пояснил врач.

Некоторые варианты вируса могут вызывать воспаление почек, сердца и легких. По словам иммунолога, убеждение, что температура является показателем борьбы иммунитета с гриппом, «полный идиотизм». Жемчугов добавил, что в первые три дня симптомы ОРВИ, коронавируса, кори и коклюша одинаковы, но при всех этих заболеваниях важно добиться нормализации температуры.

Болезни и лекарства
Владислав Жемчугов