Иммунолог рассказал, как избежать осложнений при гриппе

Чтобы избежать осложнений при гриппе, важно не допустить роста температуры в первые часы при возникновении симптомов острой респираторной инфекции, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. В разговоре с «360» он подчеркнул, что для этого можно принять жаропонижающее средство. Это позволит остановить воспалительный процесс.