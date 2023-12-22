Иммунолог рассказал, как избежать осложнений при гриппе

Чтобы избежать осложнений при гриппе, важно не допустить роста температуры в первые часы при возникновении симптомов острой респираторной инфекции, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. В разговоре с «360» он подчеркнул, что для этого можно принять жаропонижающее средство. Это позволит остановить воспалительный процесс.
Особенно это касается детей, потому что они очень чувствительны. Поэтому температуру нужно довести до нормального состояния при помощи жаропонижающего. Тогда воспалительный процесс останавливается, — пояснил врач.
Некоторые варианты вируса могут вызывать воспаление почек, сердца и легких. По словам иммунолога, убеждение, что температура является показателем борьбы иммунитета с гриппом, «полный идиотизм». Жемчугов добавил, что в первые три дня симптомы ОРВИ, коронавируса, кори и коклюша одинаковы, но при всех этих заболеваниях важно добиться нормализации температуры.