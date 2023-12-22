«Сердечно-сосудистая катастрофа». Врач объяснила, почему люди угасают на глазах

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, что обычно скрывается за ухудшением состояния человека, у которого на это, казалось бы, "не было причин". В такой ситуации недоумевают не только родственники пациента, но и он сам. Кроме того, нередко человек угасает на глазах, так и не разобравшись в проблеме. Не исключен и такой исход как внезапная смерть.

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"На самом деле, всегда есть предпосылки. Причина - высокий уровень стресса. Вы не можете знать, что происходит в душе у того или иного человека. Стресс показывать не принято. Зачастую и сам человек не замечает у себя этого состояния. Более того, если он находится в стрессе длительное время, то наступает привыкание", - объяснила Анна Кореневич на своем канале в YouTube.

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Кроме того, надо понимать, что, как правило, уровень стресса растет постепенно. Поэтому человек к этому состоянию адаптируется, добавила кардиолог.

"Однако в какой-то момент организм не выдерживает и развивается сердечно-сосудистая катастрофа, которая ведет к внезапной смерти. В том числе - в молодом возрасте", - предупредила специалист, добавив, что при стрессе спорт и лекарства - не панацея.

При этом можно нормально питаться, ограничивая сахар и вредные жиры. Однако человек угасает, и довольно быстро. Со стрессом в крови повышается уровень кортизола, уточнила специалист.

"Он вызывает выработку плохого холестерина, повышает уровень сахара в крови, провоцирует сгущение крови, ее вязкость. В результате возникает склонность к тромбозам. Кортизол вызывает спазм и ломкость сосудов, что приводит к гипертонии. Чтобы это все предотвратить, нужно определить уровень стресса в организме и работать с ним. Современные технологии психотерапии позволяют достаточно быстро снизить уровень стресса, повлияв и на кортизол", - отметила врач.

Говоря о других провокаторах проблем с сердцем и сосудами, в частности, о питании, кардиолог посоветовала первым делом избегать не жирного мяса или сала, а сахара (это сладости, изделия из белой муки, быстрые каши, белый рис и так далее), а также ограничивать еду с высоким гликемическим индексом.