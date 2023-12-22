Врачи рассказали, почему переносить ОРВИ на ногах опасно

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, почему нельзя переносить ОРВИ на ногах и как действовать, если вы заболели.

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Медик подчеркнул, что борьба организма с болезнью зависит от состояния иммунной системы. Поэтому во время заражения необходимо заботиться о ней.

Врач советует больше лежать в первые три дня заболевания. Важно, чтобы комната проветривалась, а влажность воздуха не опускалась ниже отметки в 40%. В эти дни необходимо обильное теплое питье и исключительно легкая жидкая пища. А вот физические и умственные нагрузки строго противопоказаны.