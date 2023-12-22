Врачи рассказали, почему переносить ОРВИ на ногах опасно
Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, почему нельзя переносить ОРВИ на ногах и как действовать, если вы заболели.
Медик подчеркнул, что борьба организма с болезнью зависит от состояния иммунной системы. Поэтому во время заражения необходимо заботиться о ней.
Врач советует больше лежать в первые три дня заболевания. Важно, чтобы комната проветривалась, а влажность воздуха не опускалась ниже отметки в 40%. В эти дни необходимо обильное теплое питье и исключительно легкая жидкая пища. А вот физические и умственные нагрузки строго противопоказаны.
Если соблюдать эти простые правила, болезнь начнет отпускать. В противном случае она будет прогрессировать. Если переносить ОРВИ на ногах, сердце и другие органы будут работать на износ, и могут появиться серьезные последствия.