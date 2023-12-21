Врач предупредила о неочевидных причинах цистита

Сексуальная активность, обезвоживание и бомбочки для ванны способны спровоцировать или усугубить инфекцию мочевых путей, предупредила врач, специализирующаяся на женском сексуальном здоровье Кэтрин Худ. В беседе с The Sun она назвала и другие неочевидные причины появления цистита.

© Unsplash

По словам Худ, в некоторых гигиенических средствах содержатся химические вещества, которые при попадании в тело, раздражают стенки мочевого пузыря и вызывают воспаление. Также болезненное и частое мочеиспускание может появиться из-за стресса, употребления алкоголя или обезвоживания, предупредила эксперт.

Наиболее распространенной причиной цистита врач назвала половую активность. По ее словам, 60 процентов всех случаев спровоцировано сексом. Худ объяснила, что бактериальная флора из влагалища попадает в уретру, мигрирует в мочевой пузырь и вызывает воспаление. Кроме того, инфицирование может произойти из-за плохой гигиены, отметила врач. Например, если не принимать душ после интимной близости или если после посещения туалета вытирать ягодицы по направлению от заднего прохода к влагалищу.