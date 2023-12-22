Что делать, если в глаз попала пробка от шампанского

Конец года – это не только запах мандаринов, украшенные улицы и праздничное настроение.

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Для многих последние недели декабря – довольно напряженное время, когда нужно успеть буквально всё. В этой суете так легко пропустить симптомы различных проблем со зрением и «заработать» новые.

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Разбираемся, что грозит нашему зрению в декабре и на новогодних праздниках. На протяжении праздников почти каждый день люди получают травмы глаз, которых можно было бы избежать. Достаточно было бы просто соблюдать правила безопасности.

Если говорить о наиболее частых происшествиях в новогодние праздники, то это, конечно, травмы, полученные в результате неосторожного открытия шампанского и при запуске фейерверков, к которым относятся бенгальские огни и петарды. Если в глаз попала пробка от шампанского, то прежде всего нужно оценить тяжесть травмы. Если глаз не видит или стал плохо видеть, он болит, из глаза потекла кровь, то необходимо срочно обратиться к врачу. Если глаз хорошо видит, и виден лишь небольшой синяк, гематома век и покраснение, то, возможно, ситуация не требует срочного осмотра офтальмолога.

В данном случае необходимо приложить прохладный влажный компресс. Он должен быть именно прохладным, не ледяным, поскольку слишком переохлаждать глаз не стоит. Согласно клиническим рекомендациям, в случае такой травмы врач может назначить антибактериальную терапию для профилактики инфекционных осложнений, например, каплями на основе фторхинолона, а также противовоспалительное средство, чтобы защитить глаз, уязвимый после травмы.

По данным статистики, чаще всего страдают от фейерверков случайные прохожие, которые по стечению обстоятельств оказалась рядом или остановились посмотреть. От одной трети до половины пострадавших – дети, и треть травм приводит к необратимой слепоте.

От бенгальских огней можно получить очень тяжелый ожог роговицы, ожог глаза с проникающим ранением. Известно, что бенгальская свеча может нагреваться до двух тысяч градусов по Цельсию, а это в 20 раз больше, чем температура кипения воды. Это значит, что ожог может быть серьезный, с обугливанием тканей – в этом случае восстановить глаз будет практически невозможно. Также от фейерверков и петард можно получить ожог порохом, то есть множественные участки ожогов, испещренные множественными точечными искорками. Такой ожог не пройдет без следа – исход таких травм всегда плачевный. Они требуют комбинированной хирургии, без больших шансов на восстановление зрения. В любом случае необходимо обратиться к офтальмологу. Он может посоветовать глюкокортикостероид (например, фторметолон) с первых дней после ожога для уменьшения воспалительного процесса. Если к концу второй недели лечения эффект будет недостаточный, может быть назначено нестероидное противовоспалительное средство. Также при ожоге для предотвращения инфекционного бактериального процесса рекомендуются антибактериальные препараты.

Одними из тяжелейших «современных» травм являются травмы, полученные при запуске фейерверков. Довольно часто это сочетанные (поражение травмирующим агентом несколько анатомических областей) и комбинированные (одновременное поражение несколькими травмирующими агентами: химическим, механическим, термическим) травмы. При запуске фейерверков следует соблюдать технику безопасности и не подходить близко к месту запуска; не следует наклоняться над фейерверком или разбирать его в попытках «починить» даже в случаях его несрабатывания. Если травма все же произошла — следует незамедлительно обратиться к врачу, даже если с вашей точки зрения травма незначительная, – говорит Елена Клещева, к.м.н., врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава России.

Зимой также нередко возникает конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаз, вызванное вирусом или бактерией. Оно значительно ухудшает самочувствие из-за сильного дискомфорта и покраснения глаз. Нередко его вызывают респираторные инфекции – частые спутники холодного сезона.

При остром конъюнктивите нельзя завязывать или заклеивать глаз, поскольку под повязкой возникают благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры и возрастает угроза поражения роговицы. При бактериальном конъюнктивите, вызванном синегнойной палочкой, необходимо срочное интенсивное и регулярное лечение[3]. Следует систематически посещать офтальмолога в связи с опасностью развития язв роговицы. Аденовирусный конъюнктивит и эпидемический кератоконъюнктивит – высококонтагиозные (заразные) заболевания, передающиеся контактным или воздушно-капельным путем. В этих случаях необходимо строгое соблюдение санитарно-гигиенических мер для предупреждения заражения окружающих людей: частое мытье рук, отдельное полотенце, постельное белье, посуда; необходимо ношение маски; для лечения используются только индивидуальные лекарственные средства. Важно помнить о том, что риск заражения окружающих сохраняется до 12 дня от начала конъюнктивита.

При бактериальном конъюнктивите применяется терапия, оказывающая противовоспалительный и противомикробный эффект. Некоторые средства этой группы одновременно показаны для лечения оториноларингологических и офтальмологических заболеваний и одинаково эффективны как при конъюнктивитах, так и при отитах, что делает их универсальным помощником в семейной аптечке. Вирусный конъюнктивит лечат иммуномодуляторами и слезозаместителями.

Действительно, воспалительные заболевания конъюнктивы – наиболее часто встречающиеся состояния в холодное время года. Конъюнктивиты, начинаясь как вирусные, в последующем нередко осложняются бактериальной инфекцией и протекают уже как конъюнктивиты смешанной этиологии. Данное обстоятельство требует включения в схему местной терапии пациентов с воспалением слизистой оболочки глаза не только противовирусных и иммунных препаратов, но и антибиотиков с целью снижения риска приобретения заболеванием более тяжелого течения, – отмечает Елена Клещева, к.м.н., врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава России.

«Горячий» период на работе – сильная зрительная нагрузка из-за сдачи отчетности и закрытия долгов, долгие часы в душном офисе с сильным отоплением и низким уровнем влажности воздуха – все это факторы, влияющие на развитие синдрома сухого глаза. Это состояние вызывает ощущение раздражения, инородного тела и сухости глаз, желание их тереть и явную нехватку влаги.

При синдроме «сухого глаза» необходимо частое и длительное закапывание препаратов искусственной слезы и прочих индифферентных (нейтральных) препаратов. Важно также избегать длительного раздражающего воздействия на глазную поверхность (УФ-излучения, пара, дыма, кондиционированного воздуха и др.). При длительной работе за компьютером также нужно использовать слезозаменители.