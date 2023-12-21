Инфекционист Тимаков сравнил грипп А с другими видами
Инфекционист, врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал об особенностях гриппа А.
«Грипп А, который сейчас ходит, — гонконгский. Он более агрессивный, активный, чем другие виды», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, на грипп А приходится больший процент осложнений.
«Наиболее подвержены заболеванию пожилые люди, дети, люди, имеющие хронические заболевания, испытывающие постоянный стресс или серьёзные физические нагрузки на работе», — отметил Тимаков.
Со своей стороны, завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» напомнил, что грипп способен очень быстро распространяться.
«Грипп А ничем не отличается от других гриппов, просто это чисто научное разделение на разные группы по их серологическим некоторым молекулярным особенностям», — считает он.
Ранее доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что грипп типа А считается наиболее тяжёлым.