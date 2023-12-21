Инфекционист Тимаков сравнил грипп А с другими видами

Инфекционист, врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал об особенностях гриппа А.

«Грипп А, который сейчас ходит, — гонконгский. Он более агрессивный, активный, чем другие виды», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, на грипп А приходится больший процент осложнений.

«Наиболее подвержены заболеванию пожилые люди, дети, люди, имеющие хронические заболевания, испытывающие постоянный стресс или серьёзные физические нагрузки на работе», — отметил Тимаков.

Со своей стороны, завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» напомнил, что грипп способен очень быстро распространяться.