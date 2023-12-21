Невролог рассказала, чем опасен звон в ушах

Звон или пульсирующий шум в ушах могут оказаться симптомами заболеваний, угрожающих здоровью и жизни человека, в том числе опухолей мозга или аневризмы аорты, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог Диана Андреева. Однако, по ее словам, в подавляющем большинстве случаев звон в ушах не опасен.

© Unsplash

Причиной пульсирующего шума могут быть аневризмы, артерио-венозные мальформации, тромбозы венозных синусов, перилимфатическая фистула; внутричерепная гипертензия, — рассказала невролог.

Непульсирующий шум в ушах может быть вызван опухолью головного мозга и среднего уха, невриномой слухового нерва, а также инфарктом в стволе головного мозга или перфорацией барабанной перепонки, продолжила эксперт.

При этом, как отметила Андреева, наиболее частой причиной возникновения звона и шума в ушах являются заболевания наружного, среднего и внутреннего уха, а также психоэмоциональные расстройства и заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Если шум или звон возник внезапно и сопряжен со снижением слуха, это может быть признаком острой сенсоневральной тугоухости.

Невролог посоветовала при возникновении шума в ушах обратиться к оториноларингологу, пройти тональную пороговую аудиометрию, сделать МРТ головного мозга, обращая внимание на области мосто-мозжечковых углов и внутренних слуховых проходов. Если показатели этих исследований окажутся нормальными, следует сделать общий и биохимический анализ крови и гормонов щитовидной железы, а также оценить уровень тревоги и депрессии.