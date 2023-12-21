Педиатр объяснила, можно ли умереть от гриппа

Может ли обычный грипп стать причиной трагедии? На вопрос "Российской газеты", насколько опасна эта инфекция, ответила врач-педиатр, заместитель главного врача клиники "Ниармедик" Регина Григорьева.

- К сожалению, очень многие люди считают грипп не опасной инфекцией. Большинство, действительно, выздоравливает, но у некоторых пациентов развиваются тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода.

По данным ВОЗ, в этом сезоне 2023-2024 года встречаются новые подварианты уже известных штаммов гриппа. Заболевание новыми подвариантами может протекать достаточно тяжело, могут развиваться осложнения - гайморит, отит, фронтит, пневмония, и в тяжелых случаях заболевание может закончиться летально. Как правило, осложнения бывают у ослабленных людей. К этой группе относятся маленькие дети или пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями - сахарным диабетом, заболеваниями сердца, дыхательной системы.

В этом сезоне мы отмечаем курсирование сразу нескольких инфекций вместе: грипп, коронавирус, микоплазма и другие респираторные сезонные инфекции.

Пневмония, возникающая во время гриппа, а также хронические заболевания дыхательных путей, как и диабет, выступают в качестве основных причин летального исхода.