Россиянам рассказали, как определить «опасную» головную боль

В Международной классификации головных болей числится несколько сотен видов этого мучительного недуга. Тем не менее, для самодиагностики все их можно разделить на две большие группы: первичные и вторичные. Подробнее об этих группах рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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В первом случае боль не является отголоском какого-либо другого заболевания, она сама - первопричина недомогания. Это чаще всего мигрени и головные боли напряжения. «Если вы сталкиваетесь с головными болями чаще пары-тройки раз в месяц, стоит вести дневник, куда необходимо записывать дату, продолжительность, интенсивность и другие особенности приступа», - отметила эксперт.

В том случае если приступы случаются 15 раз в месяц и чаще, можно говорить о хроническом характере. Такая частота требует обязательного обращения к специалисту. Тем не менее, терроризировать человека может не мигрень, а совсем другое заболевание или состояние, которое сопровождается головной болью. Может даже оказаться, что боль спровоцирована приемом лекарств или определенной физической нагрузкой.

Это как раз группа вторичных болей. Причин, по которым они возникают, немало, а потому для борьбы с ними придется понять, что их провоцирует и разобраться с этим. Одно из возможных состояний – повышение артериального давления, предупреждает Малиновская. Особенно сильная боль может сопровождать гипертонический криз.