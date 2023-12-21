Врач рассказала, как не испортить зрение при использовании гаджетов

Проблемы со зрением возникают не из-за гаджетов, а из-за их неправильного использования. Об этом рассказала врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО.

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Она подчеркнула, что важно выбирать правильное расстояние от телефона или монитора до глаз.

Эксперт рассказала, что современные ЖК-телевизоры или мониторы, имеющие большую диагональ, должны обязательно располагаться не менее чем на расстоянии 35 см от зрительных органов. Экран компьютера должен располагаться на расстоянии длины руки от глаз. Важно следить за осанкой и не наклонять голову к экрану смартфона.

— Смотрите на устройство прямо, а не сверху вниз или сбоку. Косой взгляд — главная причина развития астигматизма. Смартфон желательно держать прямо перед собой, — рассказала она в комментарии Общественной Службе Новостей.

Важно, чтобы вокруг было обеспечено хорошее освещение. Не нужно пользоваться гаджетами в темноте.

Врач добавила, что важно делать перерывы во время работы за компьютером. Отвлекаться от монитора и смотреть вдаль рекомендуется каждые полчаса–час.