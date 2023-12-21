Врач: Грипп А опасен осложнениями в виде отека мозга и легких
Заболевание гриппом чревато развитием серьезных осложнений, таких как отек мозга или легких, поэтому так важно вакцинироваться. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
«Вирус гриппа А относится к острым респираторным вирусным инфекциям. Проявляется заболевание лихорадкой, интоксикацией, насморком, кашлем. Осложнений при гриппе может быть две группы, первая связана непосредственно с самим вирусом – это может быть вплоть до отека легких и дыхательной недостаточности и отека головного мозга. Вторая группа осложнений – это присоединение вторичной бактериальной флоры, различных бактериальных пневмоний, гайморитов и других бактериальных осложнений. Без лечения вероятность неблагоприятного исхода, к сожалению, не нулевая, может составлять в среднем около 1%», – сказал Сергей Вознесенский.
Он напомнил, что наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация.
«Сезонная вакцинация доступна всем гражданам РФ с сентября месяца. Если кто-то еще не вакцинировался, настоятельно рекомендую произвести эту процедуру. Остальным рекомендую не забывать о том опыте, который мы наработали благодаря COVID-19 – это маски, мытье рук, дистанцирование», – добавил врач.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 декабря организованную группу детей, которая возвращалась домой из лагеря в Тюмени, сняли с поезда в Саратовской области и отправили в инфекционную больницу из-за температуры у ребенка. По информации СК РФ, 12-летняя девочка, которая жаловалась на самочувствие, скончалась в поезде. Всю группу из 136 человек, в том числе взрослых, осмотрели врачи. 86 детей госпитализированы с признаками ОРВИ, у 15-ти выявлен грипп А.