Терапевт рассказала, чем пополнить домашнюю аптечку на Новый год

Перед празднованием Нового года нужно запастись не только продуктами на праздничный стол, но и лекарствами, которые смогут помочь организму после «весёлого времяпрепровождения», считает врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Если возникли сложности с пищеварением после обильной и жирной пищи, то это могут быть ферменты, препараты против спазмов в ЖКТ. Если есть подозрение на пищевую аллергию, то лучше взять антигистаминные препараты. Вдруг от непривычной пищи возникнет какая-то реакция», — сказала она Life.ru.

Чернышова добавила, что можно подготовиться и к возможным последствиям в виде похмелья. Помогут препараты, содержащие аскорбинку, обезболивающие, это могут быть аспирин или ибупрофен.

«С ними надо быть осторожней, потому что у ряда людей могут быть противопоказания, и увлекаться ими может быть плохим решением», — предупредила врач.