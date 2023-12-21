Девушка несколько раз попала в больницу из-за бутылки с водой

Студентка из США четыре раза попала в больницу из-за того, что долгое время пила из бутылки с плесенью внутри. Об этом сообщает New York Post.

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19-летняя девушка по имени Кей из города Атенс, штат Джорджия, рассказала, что у нее появились проблемы со здоровьем, когда она начала пить воду из многоразовой пластиковой бутылки. По словам девушки, сначала она подхватила простуду. Когда состояние начало ухудшаться, она обратилась в отделение неотложной помощи. Врач диагностировал у Кей бронхит и назначил ей лечение, в результате которого у нее возникла крапивница.

Девушке стало легче лишь через три недели, однако вскоре после этого у нее развился синусит. Кей снова оказалась в медицинском учреждении, где ей выписали антибиотики. После лечения она избавилась от воспаления, но снова заболела спустя полторы недели. На этот раз девушка попала в больницу с ангиной. Мучившаяся от сильной боли в горле Кей снова начала принимать антибиотики.

В один из дней она решила почистить бутылку, из которой регулярно пила воду. Она прочитала информацию об изделии в интернете и узнала, что из крышки можно достать силиконовую заглушку и помыть ее. Кей вытащила деталь из бутылки и обнаружила, что она была покрыта плесенью. По словам девушки, она не подозревала, что долгое время болела из-за отравления токсинами. Она заменила заглушку на новую и тщательно промыла бутылку. С тех пор, как утверждает Кей, она ни разу не болела.