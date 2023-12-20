Врач Умнов рассказал, какие продукты помогут быстрее поправиться при простуде

Часто во время простуды совсем не хочется есть.

Что полезно есть во время простуды, рассказал врач Умнов
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Но хирург Александр Умнов посоветовал сохранять трехразовое питание во время болезни.

«Важно не забывать об овощах и фруктах, богатых витаминами А и С. Это цитрусовые, зеленый лук, морковь, смородина. Также стоит употреблять твердые сыры и нежирную рыбу», – пояснил врач.

По его словам, на время простуды стоит отказаться от жареной пищи и продуктов, которые способны вызывать брожение в кишечнике – бобы, виноград. Также стоит исключить алкоголь. Умнов добавил, что важно пить минимум два литра жидкости в день, пишет Life.ru.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Минздраве объяснили, почему опасно переносить ОРВИ на ногах.

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Александр Умнов