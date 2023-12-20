Что полезно есть во время простуды, рассказал врач Умнов

Врач Умнов рассказал, какие продукты помогут быстрее поправиться при простуде
Часто во время простуды совсем не хочется есть.
Но хирург Александр Умнов посоветовал сохранять трехразовое питание во время болезни.
«Важно не забывать об овощах и фруктах, богатых витаминами А и С. Это цитрусовые, зеленый лук, морковь, смородина. Также стоит употреблять твердые сыры и нежирную рыбу», – пояснил врач.
По его словам, на время простуды стоит отказаться от жареной пищи и продуктов, которые способны вызывать брожение в кишечнике – бобы, виноград. Также стоит исключить алкоголь. Умнов добавил, что важно пить минимум два литра жидкости в день, пишет Life.ru.
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