Что полезно есть во время простуды, рассказал врач Умнов

Часто во время простуды совсем не хочется есть.

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Но хирург Александр Умнов посоветовал сохранять трехразовое питание во время болезни.

«Важно не забывать об овощах и фруктах, богатых витаминами А и С. Это цитрусовые, зеленый лук, морковь, смородина. Также стоит употреблять твердые сыры и нежирную рыбу», – пояснил врач.

По его словам, на время простуды стоит отказаться от жареной пищи и продуктов, которые способны вызывать брожение в кишечнике – бобы, виноград. Также стоит исключить алкоголь. Умнов добавил, что важно пить минимум два литра жидкости в день, пишет Life.ru.