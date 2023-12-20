В Финуниверситете выяснили, что метеозависимость населения приводит к потере рабочего времени

Метеозависимость официально не признана медицинским сообществом как болезнь и не включена в список Международной классификации болезней, принятой Всемирной организацией здравоохранения, однако часть врачей признает возможное влияние погоды на самочувствие человека.

Специалисты предполагают, что основная причина проблем со здоровьем у метеозависимых людей связана с резким изменением температуры воздуха, перепадами атмосферного давления, а также с уровнем влажности окружающей среды, которые могут вызывать дисбаланс химических веществ (например, серотонина), а также влиять на сердечно-сосудистую систему человека, в том числе, изменяя приток крови к мозгу.

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Больше всего метеозависимых людей проживают в Ульяновске (20%), Ярославле, Ростове-на-Дону (19%), Томске и Омске (18%), говорится в совместном исследовании Финансового университета при правительстве РФ и компании "Ингосстрах" (есть в распоряжении "Российской газеты"). При этом, как выяснили эксперты Финуниверситета, метеозависимость - не такое уж безобидное явление. Она является причиной потери до полутора процентов рабочего времени.

"Причем полтора процента - это минимальная оценка, на самом деле, потери могут быть заметно больше. Недомогание, общее снижение трудоспособности, особенно в дни резких изменений погоды и магнитных бурь - все эти факторы часто проходят незамеченными, однако в итоге складываются в существенные убытки", - пояснил "РГ" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Ощущают влияние погоды, но признают его слабым, респонденты из Москвы (62%), Рязани (49%), Нижнего Новгорода (41%) и Воронежа (40%). Наибольшее число людей, не подверженных метеозависимости, живут в Махачкале (72%), Хабаровске (71%), Пензе (69%), Тольятти (68%) и Челябинске (66%).

К метеозависимости в большей степени склонны женщины (55% респондентов), в то время как 67% мужчин не чувствуют ее воздействия. При этом чем старше респондент, тем больше он отмечает влияние погодных условий на свое самочувствие: если 72% участников опроса в возрасте 18-30 лет отметили, что совершенно не подвержены метеозависимости, то в возрастной группе старше 60 лет их количество сократилось до 40%.

Чем выше уровень образования, тем люди более метеозависимы. Так, 60% обладателей среднего и среднего технического образования не считают себя зависимыми от погодных условий, а среди респондентов, получивших высшее образование и продолживших послевузовское обучение, это количество снижается до 53% и 43% соответственно.

Основными факторами, влияющими на самочувствие участников опроса, стали магнитные бури (52% респондентов) и смена атмосферного давления (31,8%). Среди неприятных ощущений, вызванных метеозависимостью, почти три четверти респондентов назвали головную боль (73,6%), шестая часть участников опроса отметили гипертонию (15,8%), а о боли в суставах заявили 12,7%.

Что касается магнитных бурь, то, по словам климатолога, доктора географических наук Нины Зайцевой, нет прямых доказательств их влияния на погоду и человека. Максимум, на что они влияют, так это на связь, с которой действительно начинают происходить перебои. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд с осторожностью относится к метеозависимости. Он считает, что прямой связи между погодой и плохим самочувствием нет. По крайней мере, нет научных доказательств этому. "Когда речь идет о резком изменении атмосферного давления, о работе сосудов и сердца в этот момент, медики очень осторожны. Я бы сказал, что это бытовое мнение, когда считается, что погода влияет на самочувствие", - отмечает Вильфанд. При этом он добавляет, что в дождливую погоду можно простудиться, а в жару получить тепловой удар. И это уже факт.

Из-за этого появляются такие симптомы, как слабость, недомогание, повышение или снижение артериального давления, бессонница, боли в суставах, головные боли, одышка. Именно поэтому, как рассказали респонденты в ходе опроса, снижается работоспособность, а 7,8% опрошенных вообще берут отгул или больничный.

Людям, которые реагируют на погоду, медики советуют укреплять сосуды, принимать контрастный душ, не пренебрегать прогулками и физическими упражнениями на свежем воздухе. Причем делать это регулярно. Необходим также правильный режим сна и сбалансированное питание - без жирной, жареной пищи, сладостей, мучного и алкоголя.