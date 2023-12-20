Кардиолог Ньюби: отеки лодыжек могут говорить о болезнях сердца

Если лодыжки постоянно отекают, то незамедлительно нужно посетить врача. Об этом изданию Daily Mirror заявил кардиолог, профессор Центра передовых исследований Британского кардиологического фонда Дэвид Ньюби. По словам эксперта, визуально заметные отеки в области лодыжек - это один из симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Он объяснил, что такие явления могут появляться, когда одна или две нижние камеры сердца перестают как следует перекачивать кровь. В этом случае, указал врач, жидкость может скапливаться в ногах, брюшине и даже в легких. При этом Ньюби подчеркнул, что отечность лодыжек необязательно может говорить о болезнях сердца. Могут быть и другие причины, например, лодыжки могут отекать из-за приема препаратов для стабилизации артериального давления, употребления большого количества соленой пищи, беременности, из-за предменструального синдрома. Врач призвал не игнорировать проблему, если отеки появляются регулярно и сопровождаются другими симптомами: аритмией, болью в груди, потливостью, ощущением удушья и постоянной усталостью. Также на заболевания сердца могут указывать боли в руках и ногах, животе, спине и челюсти. До этого врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анастасия Фомичева рассказала "Газете.Ru" о ранних симптомах приближающегося инфаркта.