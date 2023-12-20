Женщина пожаловалась на непроходящий насморк и лишилась носа

Лиз Мерсер, проживающая в Ливерпуле, Великобритания, лишилась носа из-за рака, который врачи полтора года принимали за непроходящий и не поддающийся лечению насморк. Об этом сообщает издание The Sun.

49-летняя Мерсер рассказала, что первые признаки рака появились в январе 2021 года. Сначала у нее был просто заложен нос, болела голова и слезились глаза, вспоминает женщина. В то время, по ее словам, она несколько раз обращалась к врачу, но он принимал симптомы за инфекцию и выписывал спреи, которые не помогали. Спустя четыре месяца после появления первых симптомов британке стало хуже: левая сторона лица онемела, начались сильные носовые кровотечения. Она утверждает, что вновь обратилась к специалистам, те сделали компьютерную томографию и заключили, что у нее инфекция в области переносицы.

Я чувствовала комок в носу и ощущала ужасный запах. Постоянно пахло фекалиями. К этому моменту я была убеждена, что у меня рак, так как мой нос начал терять форму. Раньше у меня был совершенно прямой нос, но он стал съезжать набок, опухать и краснеть Лиз Мерсер

По словам женщины, в конце концов в июне 2022 года врачам удалось установить настоящую причину ее состояния — агрессивный рак в носовых пазухах. Но к этому времени, продолжила Мерсер, опухоль сильно разрослась и избавиться от нее можно было, только полностью ампутировав нос. «Когда я впервые увидела себя после операции, это было страшно, и мне потребовалось много времени, чтобы привыкнуть», — пожаловалась женщина.

Мерсер отметила, что после 30 курсов лучевой терапии ее болезнь отступила. Однако теперь она вынуждена носить силиконовый протез носа и бороться с посттравматическим расстройством.