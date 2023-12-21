Профессор рассказал, как отличить грипп от обычной простуды

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал, как отличить грипп от обычной простуды.

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По словам Чумакова, обычная простуда протекает не так тяжело, как грипп. Простуду обычно сопровождают такие симптомы, как першение в горле и насморк, человек чувствует недомогание. У гриппа обычно более серьезные симптомы.

— Если это серьезная форма гриппа, то обычно это сильная температура, светобоязнь, когда хочется задвинуть шторы, бывает рвота, — сообщил он в комментарии «360».

Грипп начинается более резко, наблюдается интоксикация — первые признаки того, что это, скорее всего, не обычная простуда, которую можно перенести на ногах.

По словам доктора наук, грипп иногда может привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу.

В свою очередь заведующий инфекционным отделением № 2 ЦКБ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов добавил, что вакцинация от гриппа и коронавируса — лучший способ защиты от заражения вирусными инфекциями, передает МИР 24.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в этом году в России совпали две волны заболеваемости — коронавирусом и гриппом. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-иммунологом, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым, насколько опасно одновременное заражение двумя вирусами и кто находится в группе риска.

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