В Сургуте впервые прооперировали семилетнего мальчика с ишемическим инсультом

Доктора Сургутской травмбольницы недавно впервые столкнулись с ишемическим инсультом у семилетнего ребенка.

Напомним, это - инфаркт головного мозга, на сегодня именно он одна из главных причин смертности в мире, а также частая причина инвалидности. Ишемический инсульт характерен для больных пожилого возраста, поэтому у ребенка его заподозрили не сразу.

"Сначала все выглядело, как пищевое отравление: головокружение, тошнота, общее недомогание, - говорят в больнице. - Но оказалось, за этими симптомами скрывается мозговая катастрофа".

Пациенту сделали КТ-ангиографию сосудов головы и нашли тромб в базилярной артерии: нарушение кровотока в ней смертельно опасно, так как она снабжает кровью, в том числе ствол головного мозга, который регулирует дыхание и сердечный ритм.

Все делалось максимально быстро: в течение часа хирург Максим Бессмертных извлек тромб. "Это высокотехнологичное, малоинвазивное вмешательство, не требующее открытого доступа - инструмент заводится через прокол в бедренной артерии", - пояснили врачи.

Состояние мальчика после операции контролировали круглосуточно. В зависимости от показателей, корректировали терапию вместе с коллегами-гематологами детской окружной больницы Нижневартовска.