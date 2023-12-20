В Сургуте впервые прооперировали семилетнего мальчика с ишемическим инсультом
Доктора Сургутской травмбольницы недавно впервые столкнулись с ишемическим инсультом у семилетнего ребенка.
Напомним, это - инфаркт головного мозга, на сегодня именно он одна из главных причин смертности в мире, а также частая причина инвалидности. Ишемический инсульт характерен для больных пожилого возраста, поэтому у ребенка его заподозрили не сразу.
"Сначала все выглядело, как пищевое отравление: головокружение, тошнота, общее недомогание, - говорят в больнице. - Но оказалось, за этими симптомами скрывается мозговая катастрофа".
Пациенту сделали КТ-ангиографию сосудов головы и нашли тромб в базилярной артерии: нарушение кровотока в ней смертельно опасно, так как она снабжает кровью, в том числе ствол головного мозга, который регулирует дыхание и сердечный ритм.
Все делалось максимально быстро: в течение часа хирург Максим Бессмертных извлек тромб. "Это высокотехнологичное, малоинвазивное вмешательство, не требующее открытого доступа - инструмент заводится через прокол в бедренной артерии", - пояснили врачи.
Состояние мальчика после операции контролировали круглосуточно. В зависимости от показателей, корректировали терапию вместе с коллегами-гематологами детской окружной больницы Нижневартовска.
"Сегодня, после недели реанимации, мальчик переведен в детское нейрохирургическое отделение. Впереди - курс лечения и реабилитации, а также обследования на врожденные, генетические заболевания, которые могли спровоцировать нарушение мозгового кровообращения", - говорят в больнице.