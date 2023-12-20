Гастроэнтеролог назвала продукты, вызывающие урчание в животе

Урчание в животе может вызывать не только голод, но и некоторые продукты питания: овощи и фрукты (капуста, яблоки, виноград), сыры и молочные продукты, бобовые и свежий хлеб. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 ЦКБ РАН РНЦХ им. Б. В. Петровского Елену Якушеву. Так, по ее словам, бобовые могут вызывать урчание из-за олигосахаридов, которые полностью не перевариваются, поэтому оказываются в кишечнике и становятся пищей для бактерий, после чего возникают различные газы. Молочные продукты провоцируют неприятные ощущения в животе в связи с перемещением по кишечнику молока, вытягивающего воду и приводящего к газам и дискомфорту. При этом урчание может происходить из-за стрессовых ситуаций, например, в связи с присутствием нервных рецепторов в пищеварительной системе. В этот момент активно проявляют себя газы, движение которых вызывает неприятные ощущения в животе. "Стоит смотреть в первую очередь на повторение такого состояния. Если оно встречается нечасто и имеет связь со стрессом или питанием, то это норма. Если же оно повторяется слишком часто и сопровождается бурлением, вздутием, то обязательно требуется консультация врача", – отметила Якушева. Спровоцировать урчание в животе могут и патологические факторы, например, гастрит, язва, патологии печени, кишечника и иных пищеварительных органов. В свою очередь, гастроэнтеролог предупреждает, что выявить точную причину и назначить лечение сможет только специалист после обследования. Врач общей практики Дэниел Гордон ранее рассказал о внезапной боли в животе, при которой следует немедленно обращаться к медикам. Такой симптом может быть связан с воспалением аппендицита, появлением камней в желчном пузыре или кровоточащей язвой в желудке.