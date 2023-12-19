В России зарегистрировали новый препарат для лечения рака кожи

В России зарегистрирован новый лекарственный препарат под названием «Нурдати», предназначенный для борьбы с раком кожи.

Об этом рассказали в пресс-службе российской биотехнологической компании Biocad.

«Минздрав зарегистрировал оригинальный препарат для лечения нерезектабельной или метастатической меланомы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что препарат состоит из двух моноклональных антител – нурулимаба и пролголимаба. Комбинация данных антител активизирует Т-лимфоциты на различных этапах иммунного ответа, чтобы они могли полностью распознать и уничтожить злокачественные клетки, пишет «Газета.ру».