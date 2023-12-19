Профессор Чуланов: ОРВИ не стоит переносить на ногах

«Во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой. Если человек переносит ОРВИ на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце и другие органы работать на износ, возможны серьезные последствия», — пояснил врач.

При этом эксперт также советует отказаться от дистанционной работы, физических и умственных нагрузок во время болезни. По его словам, важно создать все условия для работы иммунной системы. Для этого нужно отлежаться в первые три дня после появления характерных симптомов, проветривать комнату и поддерживать высокую влажность воздуха в ней, пить больше жидкости и потреблять жидкую пищу.