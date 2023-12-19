Врач Конев призвал запретить продажи корвалола и валокордина в РФ

В России необходимо запретить продажу корвалола и валокордина. Об этом в эфире "Радио 1" заявил врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев, комментируя доклад "Демография 2030", опубликованный на сайте Общественной палаты РФ, в котором предлагается продавать аптечные жидкости, содержащие более 30% этилового спирта, в определенные часы по аналогии с алкоголем. По словам специалиста, указанные препараты в некоторых случаях могут даже представлять опасность для здоровья. "Основу этих веществ составляют снотворные и седативные лекарства, и на сосуды сердца никакого влияния они не оказывают. Я считаю, что даже опасно принимать такие препараты при истинных сердечных приступах. Принимая их, человек успокаивается, боль нивелируется, а процесс продолжается, это может закончиться трагически", — отметил Юрий Конев. Он добавил, что, несмотря на то, что корвалол и валокордин многие считают полезными при болезнях сердца, официально сердечнымы препаратами они не являются. Кардиолог, врач функциональной диагностики Наталья Картина до этого отмечала, что валидол, валокордин и корвалол являются плацебо, при сердечных заболеваниях они совершенно бесполезны.