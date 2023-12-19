Селин Дион потеряла контроль над телом из-за болезни

Канадская певица Селин Дион потеряла контроль над своим телом из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности. Об этом сообщила ее сестра Клодетт Дион, передает DailyMail.

Родственница исполнительницы рассказала, что Дион не удается контролировать мышечные спазмы из-за болезни, а ее близкие не могут помочь ей облегчить боль. «Она много работает, но не может контролировать свои мышцы», — отметила Клодетт Дион.

Сестра артистки добавила, что диагноз Селин мало изучен и пока лекарство, способное помочь звезде, не найдено, однако близкие исполнительницы не теряют надежду, а сама Дион мечтает вернуться на сцену.

«Голосовые связки — это мышцы, и сердце — тоже мышца. Это пугает меня больше всего. Поскольку частота этого диагноза — один случай на миллион, ученые не провели достаточного количества исследований, ведь это затронуло не так много людей», — поделилась Клодетт Дион.