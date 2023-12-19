Подмосковные врачи спасли мужчину, выпившего больше тысячи энергетиков за год

Врачи Балашихинской больницы спасли мужчину с перитонитом, который за год выпил больше тысячи банок энергетика, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«В хирургическое отделение №2 филиала №2 Балашихинской больницы поступил 30-летний мужчина с жалобами на нестерпимую боль в животе. Со слов пациента, в общей сложности он выпил свыше тысячи банок тонизирующего напитка: примерно по две – три порции в день в течение года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины выявили острый панкреатит с ферментативным перитонитом: в воспаленной поджелудочной железе начались необратимые процессы.

«Мы провели лапароскопию – современный метод хирургического вмешательства через небольшие отверстия – и выполнили дренирование: через прокол в брюшной стенке откачали жидкость и гной – продукты деструктивных изменений поджелудочной железы. Таким образом, мы предотвратили распространение инфекции, но заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность: у мужчины перестали функционировать почки, легкие, сердце», – приводятся в сообщении слова заведующего отделением Павла Коваля.

По словам специалиста, пациент провел две недели в реанимации в крайне тяжелом состоянии, но врачам удалось его спасти.

«Благодаря подобранной интенсивной терапии, обезболиванию и другим мерам поддержки, в том числе ИВЛ, его жизнь оказалась вне опасности. Вместе с тем, летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70%», – пояснил Коваль.

Врач напомнил, что энергетики нельзя употреблять постоянно: они обладают токсическим воздействием на печень, почки, поджелудочную железу, органы сердечно-сосудистой и нервной системы.