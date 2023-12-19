Врач объяснил связь яиц и вакцины против кори

«Коревой вирус выращивается на курином яйце, но это не то яйцо, которое мы покупаем в магазинах. И не поэтому у нас цены на яйцо выросли – это всегда было на медицинские цели. Мы же яйца не только на коревую, но и на гриппозную вакцину используем: 100 млн штук… Но это яйцо от очень здорового поголовья кур. Там требования высочайшие, себестоимость этих яиц высокая. И даже в советское время мы не научились его выращивать – закупали за рубежом. Сейчас, спасибо Минпромторгу, мы утвердили стандарт на такого рода яйцо и, надеюсь, в ближайшие годы мы наладим свое производство», - сказал Онищенко.