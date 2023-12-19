Врач Шашкова: тяжесть в нижних конечностях является первым признаком варикоза

Она уточнила, что в ступнях и голенях в этом случае могут появиться ощущение жжения, тепла, дискомфорт, который приносит мышечную слабость. На наличие недуга также указывает быстрая утомляемость ног и появление отеков, сопровождающихся зудом и жжением. На ногах могут появиться выпуклые вены. Помимо внешних признаков, могут также беспокоить ночные судороги, онемение нижних конечностей, добавила эксперт. При обнаружении таких признаков врач советует обратиться к флебологу.